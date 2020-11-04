وزير الرياضة يؤازر نادي الزمالك في قبل النهائي ببطولة إفريقيا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحضر مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة نادي الزمالك والرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.


وسبق وأن شهد صبحي مباراة النادي الأهلي أمام الوداد المغربي في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي يأتي في إطار حرص الوزير علي مؤازرته لقطبي الكرة المصرية في مواجهاتهم الأفريقية.


تنطلق مباراة الزمالك ضد الرجاء الرياضي المغربي، في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.


ويسعى الزمالك لاستغلال فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف، مو أجل حسم بطاقة التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة الأهلي الغريم التقليدي.

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