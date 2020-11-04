موسيماني يتلقى مفاجأة سعيدة قبل نهائي كأس دوري أبطال إفريقيا

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، مفاجأة سعيدة قبل خوض نهائي كاس دوري أبطال إفريقيا.









وأكد الجهاز الطبي للفريق برئاسة خالد محمود، خلال تقريره عن المصابين الذي سلمه للجهاز الفني، جاهزية رامي ربيعة مدافع الفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة.









ومن المنتظر أن يشارك ربيعة في تدريبات الفريق الجماعيه يوم السبت المقبل، استعدادةًا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وتعد عودة ربيعة لتدريبات الفريق، هو أمر سعيد للجهاز الفني، بسبب كثرة الإصابات في مركزه قبل نهائي دوري الأبطال.









وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في وقت سابق تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليقام يوم 27 نوفمبر الجاري بدلًا من 6 من نفس الشهر على ملعب القاهرة الدولي.



