إدارة نادي ميلان تفكر في تمديد التعاقد مع إبراهيموفيتش

تفكر إدارة نادي ميلان الإيطالي في الدخول في مفاوضات مع زلاتان إبراهيموفيتش، من أجل تجديد تعاقده مع المهاجم السويدي خلال الفترة المقبلة.









وجاء التفكير في تجديد تعاقده مع زلاتان إبراهيموفيتش، بعد المستوي الكبير الذي قدمه اللاعب رفقة الروسونيري خلال الفترة الأخيرة.









وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن إدارة نادي ميلان ستعقد جلسة مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب من أجل تجديد التعاقد لمدة موسم آخر.









ابراهيموفيتش يرتبط بعقد مع نادي ميلان حتي نهاية الموسم الجاري، بمبلغ مالي يصل إلى 7 ملايين دولار سنويا.





وقال ابراهيموفيتش في تصريحات سابقة عقب مباراة اودينيزي، "لن أخوض أي مباراة قبل تجديد تعاقدي، سأخير مالديني بين أن يمنحني عقدا جديدا وإلا سأرحل عن النادي".









تصريحات ابراهيموفيتش جاءت على سبيل المزاح، لكن في الوقت الحالي إدارة ميلان تنوي الجلوس مع مينو رايولا وكيل اللاعب من أجل تجديد العقد حتي 2022.









الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن ميلان سيعطي زلاتان ابراهيموفيتش مزايا جديدة، وهي إعفاء اللاعب من الضرائب بشكل نهائي.









ويتربع المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الكالتشيو برصيد 7 أهداف.