عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن وجود حالتي كورونا في حكام الفار وذلك قبل مواجهة الزمالك ضد الرجاء وسيتم إستبدالهم وإقامة اللقاء في التاسعة مساءا اليوم الأربعاء لحساب مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


ويسعى الزمالك لحسم مسألة الوصول لنهائي البطولة بعد الفوز على الرجاء في لقاء الذهاب على ملعب مركب محمد الخامس بهدف المغربي أشرف بن شرقي.


يُذكر أن الأهلي ينتظر الفائز من مباراة اليوم بعد عبوره عقبة فريق نادي الوداد في نصف النهائي الأول بالفوز ذهاباً بثنائية نظيفة في المغرب وبثلاثة أهداف لهدف في مباراة الإياب بالقاهرة.

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