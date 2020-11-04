اول امرأة مصرية عربية تحتل هذا المنصب.. ماجي أنور مستشارة لأربع مهرجانات أوروبية

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جدد مهرجان لندن السينمائي الدولي الثقة في المخرجة ماجي انور، لتكون مستشارة للمهرجان في دورته الجديدة المقرر اقامتها اونلاين خلال الشهور القادمة.



ماجي انور هى اول مستشارة مصرية في المهرجانات الاوروبية، ومهرجان لندن لم يكن خطوتها الاولى في هذا المجال فقد شاركت من قبل في عدد من المهرجانات المهمة منهم ميلان نيس، ومدريد.



وعبرت ماجي عن سعادتها بهذا المنصب، وتحدثت عن طبيعة عملها كمستشارة في المهرجانات وقالت في تصريحات صحفية ": نحن نحاول ان يكون هناك تواصل بين صناع الافلام وبعضهم البعض في البلدان المختلفة، الي جانب هذا نفتح لهم افق جديدة في اماكن خارج بلادهم".



وتابعت": حينما نجد فيلم جيد ويستحق الدعم نقوم بتبني توزيعه في السينمات والمهرجانات الدولية المختلفة".



يذكر ان المنتج البريطاني كارل توني رئيس مهرجان الفيلم العالمي international film festival، كان قد اعلن عبر الموقع الرسمي للمهرجان التعاون رسميا مع ماجي لتكون المنسق الوحيد والجهة الخاصة بتوزيع افلام المهرجان حول العالم.