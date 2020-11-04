كيفية إضافة المواليد الجديدة علي البطاقات التموينية التي لم تضاف من قبل من خلال موقع دعم مصر ٢٠٢٠

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:20 م
بطاقة التموين 2020
بطاقة التموين 2020
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كيفية إضافة المواليد الجديدة علي البطاقات التموينية التي لم تضاف من قبل من خلال موقع دعم مصر ٢٠٢٠

أعلنت وزارة التموين والتجارة الخارجية عن فتح باب التسجيل للمواليد التي لم يتم إضافاتها من قبل علي البطاقة التموينية للاسرة، حرصاً منها ومن الحكومة المصرية بتحقيق كل سُبل الدعم والراحة للمواطنين ولحق المواطنين في حصولهم علي دعم علي السلع التموينية، لكي تتمتع الفئة الفقيرة من الشعب بعيشة طيبة، فهذا أبسط حقوقهم في العيش، هو توفير المأكل والملبس. 

شروط قبول طلب التسجيل لإضافة المواليد علي بطاقة التموين
لقد قامت وزارة التموين والتجارة الخارجية بوضع الكثير من الشروط المشددة، لكي يتم إضافة المواليد المستحقين للدعم الي بطاقة التموين الخاصة بأسرته، ولكي يتم صرف السلع التموينية المدعمه المحددة لهم من قبل البطاقة التموينية،حيث أكدت وزارة التموين أنه لابد لقبول الطلب أن يكون الطفل المراد إضافته لم يتم إستبعاده مرة سابقة من الدعم التمويني للبطاقة، وان يكون الطفل أبن صاحب البطاقة التموينية، وأخيراً لابد أن يكون صاحب البطاقة التموينة تنطبق عليه كل الشروط التي تجعله يستطيع صرف السلع التموينية المدعمة من خلال بطاقته التموينية.  

لجنة فحص طلبات إضافة المواليد للبطاقة التموينية
قامت وزارة التموين والتجارة الخارجية بتشكيل لجنة لكي تقوم بفرز طلبات التسجيل المقدمة من المواطنين لإضافة أبنائهم في البطاقة التموينية، وتنظر في من يستحق وصول الدعم له ومن لا يستحق أن يحصل علي الدعم المقدم من وزارة التموين للمواطنين ومراجعة كافة البيانات المقدمة من قبل المواطن، وتقوم اللجنة بتسجيل كافة البيانات علي موقع الوزارة التي أنشاته، لكي يستطيع كل المواطنين الدخول علي الموقع الالكتروني ومعرفة تم قبول طلب الاضافة من عدمه، ويقوم بتقديم تظلم اذا وجب الأمر لذلك. 

خطوات التسجيل لإضافة المواليد علي بطاقة التموين لعام ٢٠٢٠
يقوم المواطن بالدخول علي موقع الوزارة المحدد وهو دعم مصر، واختيار الخدمات التموينية واختيار بند إضافة المواليد، ثم كتابة رقم البطاقة التموينية فى المكان المحدد لها، وكتابة اسم صاحب البطاقة رباعي ورقم بطاقته، وسوف تظهر كافة البيانات المسجله علي الموقع، يقوم الشخص بطلب تحديث البيانات، ثم يتم كتابة اسم الطفل رباعي ومدي قرابته من صاحب البطاقة الذي يرغب الاضافة اليها ورقم الطفل القومي ثم يتم حفظ البيانات وبذلك قد تم تحديث البيانات. 

كيفية إضافة المواليد الجديدة علي البطاقات التموينية التي لم تضاف من قبل من خلال موقع دعم مصر ٢٠٢٠

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