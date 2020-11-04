يحتوي على "دود وسوس حي".. ضبط 58 طن أرز فاسد ببني سويف

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements
شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، حملة مشتركة من إدارة تموين الفشن ومراقبه الأغذية بإدارة الفشن الصحية علي مخازن السلع التموينيه بالفشن أسفرت عن ضبط وتحفظ علي ٥٨ طن أرز معبأ به دود وسوس حي وبالتالي غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وضمت الحملة كل من: محمد صبرة ومحمد فاروق ومحمد جابر من إدارة تموين الفشن ومن مراقبه الأغذية، كل من "محمد محمود" مراقب أول الأغذية و"محمد عبد القادر" مفتش الاغذية.

وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة لحين صدور قرار بشأنها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف تموين بني سويف تعليم بني سويف بني سويف أمن بني سويف

أخبار تهمك

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم ويقترب من الرقم الحاسم

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يتلقى مفاجأة سعيدة قبل نهائي كأس دوري أبطال إفريقيا

منذ 37 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ 41 دقيقة

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ يوم

شوبير: الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الانتخابات الأمريكية.. تقارب شديد بين ترمب وبايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة

منذ حوالي 12 ساعة

مستقبل كهربا وصالح جمعة داخل الأهلي في خطر

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط 13 برميل لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي ببني سويف

ضبط 850 لتر لبن غير صالحة للإستهلاك الآدمي ببني سويف

ضبط ٣ طن لبن فاسد في "الفشن" جنوب بني سويف

ضبط 400 لتر لبن فاسد جنوب بني سويف

ضبط 1500 لتر لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في بني سويف

ضبط 3600 كيس شيبسي غير صالح للأستهلاك الآدمي ببني سويف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

02:28 م

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

09:31 م

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

01:34 م

مستقبل كهربا وصالح جمعة داخل الأهلي في خطر

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه