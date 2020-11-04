يحتوي على "دود وسوس حي".. ضبط 58 طن أرز فاسد ببني سويف
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:19 م
احمد فتحى الدسوقي
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شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، حملة مشتركة من إدارة تموين الفشن ومراقبه الأغذية بإدارة الفشن الصحية علي مخازن السلع التموينيه بالفشن أسفرت عن ضبط وتحفظ علي ٥٨ طن أرز معبأ به دود وسوس حي وبالتالي غير صالح للاستهلاك الآدمي.
وضمت الحملة كل من: محمد صبرة ومحمد فاروق ومحمد جابر من إدارة تموين الفشن ومن مراقبه الأغذية، كل من "محمد محمود" مراقب أول الأغذية و"محمد عبد القادر" مفتش الاغذية.
وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة لحين صدور قرار بشأنها.
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