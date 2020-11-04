مجلة "التربية للطفولة المبكرة" بالفيوم تحصل على معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات ‏المرجعية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
ريهام على
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صرَّح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن مجلة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم حصلت على معايير اعتماد معامل التأثير ‏والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية ( أرسيف ‏ARCIF‏) والمتوافقة مع المعايير العالمية.

‏ويعتبر معامل تأثير ( أرسيف ‏ ARCIF‏ ) قاعدة بيانات عربية ضخمة للاستشهادات المرجعية ‏citation‏ للمجلات ‏العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي ( يزيد عن 5100 مجلة عربية علمية وبحثية) عن أكثر من 1400 ‏هيئة علمية وبحثية في 20 دولة عربية.

والجدير بالذكر أن مجلة كلية الآداب جامعة الفيوم قد حصلت على هذا الاعتماد منذ أيام.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".

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