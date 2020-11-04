الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا وأمطار على بعض المناطق والعظمى بالقاهرة 25

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدا الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة. 

وأوضح الخبراء أن الطقس سيكون لطيف على السواحل الشمالية نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحبه أمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة، وعلى محافظات الصعيد يكون الطقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 18، السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى و24 للصغرى، وشمال الصعيد 26 للعظمى و18 للصغرى، وجنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 20.

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