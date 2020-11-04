بعد زيادة المصابين بكورونا.. الصحة تحذر من 7 عادات خاطئة

ناشدت الدكتورة هالة الزايد المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد زيادة إعداد إصابات بالفيروس في الآونة الأخيرة.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز العادات الخاطئة التي تزيد من الإصابة بالفيروس:





١- عدم غسل اليدين:

نوهت وزيرة الصحة والسكان علي خطورة عدم غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد العودة إلى المنزل، حيث يكون سببًا في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لأن اليد قد تكون حاملة للفيروس التاجي، نتيجة مصافحة أحد الأشخاص المصابين أو ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس، ولذلك، يجب الحرص على غسلها جيدًا بالماء الجاري والصابون، لمدة لا تقل عن 20 ثانية، للتخلص من الفيروسات العالقة بها





٢-اتباع نظام غير صحي





حذرت منظمة الصحة العالمية من الإكثار من تناول الوجبات السريعة، التي تسبب في إمراض تؤدي الي ضعف المناعة، وبالتالي زيادة فرص الإصابة بفيروس كورونا





٣-التواجد في أماكن مزدحمة





أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أن عودة زيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا يرجع الي التواجد في التجمعات العائلية والمناسبات، لذلك شددت علي ضرورة عدم التواجد في اماكن مزدحمة.





٤-ملامسة الوجه





قالت منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي عدم ملامسة الوجه باليدين دون غسل اليد جيدا من أبرز الطرق التي تنقل العدوى بسهولة سواء عدوى فيروس كورونا أو أي فيروسات أخرى، لذلك يجب الاهتمام بنظافة اليدين جيدا وعدم ملامسة الوجه.





٥-عدم ملامسة مقابض الابواب والاسطح





تعتبر مقابض الأبواب وخصوصا الحمامات من أبرز العادات الخاطئة التي تعمل على انتشار الفيروسات والعدوى، لذلك ينصح باستخدام المناديل المعقمة عند ملامسة مقابض الأبواب منعا لانتقال الأمراض.





٦-عدم تبادل الأدوات الشخصية





ينصح الأطباء بعدم تبادل الأدوات الشخصية، فلا بد أن يكون لكل شخص أدواته الخاصة به، فانتقال الأدوات ينقل العدوى والفيروسات ويزيد من انتشار الأمراض





٧-استخدام المنديل الواحد أكثر من مرة



