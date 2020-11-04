البنك الأهلي يحصل على توقيع " جدو ونجيب "

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي من الحصول على خدمات محمد ناجي جدو مهاجم الجونة السابق ومحمد نجيب مدافع الفريق الساحلي في صفقة إنتقال حر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وكان الثنائي قد رحلا عن الجونة بالتراضي لينضمان إلى صفوف البنك الأهلي الصاعد حديثاً إلى بطولة الدوري المصري الممتاز من أجل خوض تجربة وتحدي جديد.


وجاء تعاقد البنك الأهلي مع ثنائي الجونة بناء على رغبة من محمد يوسف المدير الفني الذي أوصى بالحصول على أسماء العناصر الخبرة أمثال نجيب وجدو.

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