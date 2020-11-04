حملة "شتاء دافئ" لأمانة حزب مستقبل وطن بالفيوم تواصل فعالياتها (صور)

واصلت حملة شتاء دافئ فعالياتها ببندر ومركز الفيوم من خلال قوافل توزيع البطاطين من منزل إلى منزل التي يتبناها حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.





ويأتي ذلك بناء على توجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الٱمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وبإشراف النائب عبد القادر الجارحي، ٱمين الحزب عضو مجلس الشيوخ.





وكما يأتي بالتنسيق مع ٱمانة تنمية الموارد بالفيوم.





ومن المستهدف توزيع ١٠٠ ألف غطاء شتاء على الٱسر البسيطة والٱكثر احتياجًا لمكافحة برد الشتاء بجميع مراكز المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم توزيع غطاء الشتاء مساء أمس الثلاثاء، بحي المسلة والصيفية القديمة بمدينة الفيوم من خلال فريق الحزب تحت إشراف مصطفي حسني، ٱمين بندر أول.





وفي مركز الفيوم تم تحت إشراف أسامة الخولي، امين المركز التوزيع علي اهالينا من المستحقين باللاهون ومنشٱة كمال، وذلك وفقا لكشوف تم إعدادها مسبقا علي أرض الواقع ضمانا للوصول إلي المستحقين هذا ويتم التوزيع بقري مركز ومدينة الفيوم كمرحلة أولي علي أن يتم التوزيع بباقي المراكز عقب الإنتهاء من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.



