تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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سيواجه نادي الزمالك نظيره الرجاء الرياضي المغربي مساء اليوم الأربعاء في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا،على ملعب ستاد القاهرة الدولي.


وستُقام مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي، في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

ويفتقد الزمالك، لخدمات يوسف أوباما صانع ألعاب القلعة البيضاء، للإصابة، بشد في العضلة الضامة.


ومن المتوقع أن يبدأ باتشيكو على التشكيل التالي :

في حراسة المرمى:- محمد أبو جبل.

في خط الدفاع:- حازم إمام - محمود حمدي الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة.

في خط الوسط:- فرجاني ساسي - طارق حامد.

في خط الوسط الهجومي:- أشرف بن شرقي - أحمد السيد زيزو - محمد أوناجم.

مهاجم صريح:- مصطفى محمد.

جديربالذكر أن حقق الزمالك الفوز في مباراة الذهاب أمام الرجاء بهدف نظيف، سجله أشرف بن شرقي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس، معقل بطل المغرب.

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