إطلاق حملات توعوية حول مخاطر كورونا بمدارس أبو قرقاص بالمنيا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلنت إدارة خدمة المواطنين بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عن بدء إطلاق حملات توعية للطلاب داخل المدارس بنطاق المحافظة، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والتي تنظمها وحدة حقوق الانسان بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

ومن جانبه، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بضرورة توحيد الجهود للخروج بالوطن من هذه الازمه، مشيرًا الي ان تنظيم تلك الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة للوقاية من الفيروس المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة أبناء المحافظة.

وقالت نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، إن حملات التوعية تشمل المرور على 14 مدرسة بمركز ابوقرقاص كمرحلة اولي خلال شهر نوفمبر، مشيرة الي انه سيتم تكثيف الجهود لتنظيم الحملات على مستوي مراكز المحافظة للعمل عل توعيه الطلاب حول طرق تجنب العدوي والحفاظ على التباعد.
إطلاق حملات توعوية حول مخاطر كورونا بمدارس أبو قرقاص بالمنيا
إطلاق حملات توعوية حول مخاطر كورونا بمدارس أبو قرقاص بالمنيا
إطلاق حملات توعوية حول مخاطر كورونا بمدارس أبو قرقاص بالمنيا
إطلاق حملات توعوية حول مخاطر كورونا بمدارس أبو قرقاص بالمنيا

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