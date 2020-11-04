إطلاق حملات توعوية حول مخاطر كورونا بمدارس أبو قرقاص بالمنيا

إطلاق حملات توعوية حول مخاطر كورونا بمدارس أبو قرقاص بالمنيا
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:01 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلنت إدارة خدمة المواطنين بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عن بدء إطلاق حملات توعية للطلاب داخل المدارس بنطاق المحافظة، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والتي تنظمها وحدة حقوق الانسان بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".
ومن جانبه، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بضرورة توحيد الجهود للخروج بالوطن من هذه الازمه، مشيرًا الي ان تنظيم تلك الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة للوقاية من الفيروس المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة أبناء المحافظة.
وقالت نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، إن حملات التوعية تشمل المرور على 14 مدرسة بمركز ابوقرقاص كمرحلة اولي خلال شهر نوفمبر، مشيرة الي انه سيتم تكثيف الجهود لتنظيم الحملات على مستوي مراكز المحافظة للعمل عل توعيه الطلاب حول طرق تجنب العدوي والحفاظ على التباعد.
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