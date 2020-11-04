كونتي: أهدينا هدفين للريال وقادرين على التأهل

تحدث المدير الفني لإنتر ميلان أنطونيو كونتي، عن خسارة فريقه على يد ريال مدريد الإسباني 2-3 في ثالث جولات دوري الأبطال، حيث أشاد بأداء فريقه، في الوقت الذي انتقد فيه أداء الحكم الذي لم يحتسب مخالفة لفريقه في الهدف الأول للريال.





وأكد كونتي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الإيطالي بعد اللقاء الذي شهده ملعب ألفريدو دي ستيفانو: "تمريرة (حكيمي) للخلف؟ كانت هناك مخالفة من ميندي ضد حكيمي، ثم جاء الهدف الثاني لراموس، التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق، ولكني راضي عن العقلية التي أظهرها اللاعبون، الفريق يتطور بشكل عام".





وتابع: "علينا التطور بشكل أكبر، ولكني لا أدري كم فريق لعب مثلنا في مدريد، أهدينا هدفين للريال، وعلينا التحسن في بعض الجوانب، ولكننا أيضاً سجلنا هدفين، كما أننا صنعنا فرصاً واضحة للتسجيل للتقدم في النتيجة، النتيجة لا تعبر عن الجهد المبذول داخل الملعب، ولكنها تظهر أيضاً ضرورة أن نكون منتبهين بنسبة 100% للتفاصيل الصغيرة التي تغير مسار المباراة في بعض الأحيان".





وشدد كونتي على المستوى الكبير الذي قدمه الفريق في عقر دار الريال، "كنا ندرك صعوبة المباراة، وخرجنا بأقل مما كنا نستحق، قدمنا مباراة جيدة، ولاعبو الريال دخلوا المباراة وكأنها نهائي، وهم لا يفشلون أبداً في النهائيات، لعبوا بتركيز كبير، وليس من السهل القدوم إلى ملعب الريال وتقديم مباراة بهذا المستوى".





وفي نهاية حديثه، أبدى مدرب "النيراتزوري" ثقته في تأهل فريقه لثمن النهائي رغم احتلاله حالياً قاع الترتيب بنقطتين بعد انتهاء الدور الأول في المجموعة.



