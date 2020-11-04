الدوري الأوروبي: توتنهام لاستعادة نغمة الانتصارات بقيادة بيل

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
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يأمل الجناح الويلزي غاريث بيل في استغلال مشاركته في مسابقة يوروبا ليغ في صفوف ناديه توتنهام الإنجليزي من أجل رفع معدل اللياقة البدنية بعد تعافيه من إصابة أبعدته أسابيع عدة عن الملاعب عندما يحل فريقه ضيفاً على لودوغوريتس البلغاري في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" غداً الخميس.

وسجل بيل العائد إلى صفوف نادي شمال لندن بعد 7 سنوات قضاها مع ريال مدريد على سبيل الإعارة، باكورة أهدافه مع فريقه الجديد-القديم في مرمى برايتون في الدوري المحلي ليمنحه النقاط الثلاث والمركز الثالث.

وشارك بيل احتياطياً حتى الآن في الدوري المحلي منذ مطلع الموسم الحالي، لكنه يلعب أساسياً في المسابقة القارية.

وقال بيل: "أشعر بحالة جيدة، أستعيد لياقتي البدنية تدريجياً وبطبيعة الحال، كان الأمر جيداً أن أخوض مباراتين أساسياً في الدوري الأوروبي بالإضافة إلى مشاركتي (الأحد ضد برايتون) والحصول على دقائق إضافية".

وتابع: "في الوقت الحالي أتحلى بالصبر، أدرك تماماً بأنه يتعين علي استعادة كامل لياقتي البدنية بعد أن مضى وقت كبير لم أخض فيه مباراتين على التوالي، سأواصل بذل الجهود خلال الحصص التدريبية بشكل يومي وفي كل مباراة أحصل فيها على فرصة اللعب".

ويتعين على توتنهام أن يستعيد نغمة الانتصارات بعد أن تلقى هزيمة مفاجئة أمام أنتورب البلجيكي 0-1 في الجولة الماضية ما حدا بمدربه البرتغالي إلى القول بعد المباراة: "لو كان بإمكاني تغيير الفريق بأكمله خلال الشوطين لفعلت ذلك" علماً بأنه استبدل 4 لاعبين في مطلعه.

وغالباً ما أراح مورينيو بعض لاعبي الصف الأول في المسابقة القارية وعلى رأسهم ثنائي الهجوم هاري كاين والكوري الجنوبي هيونغ مين سون لكنه قد يلجأ إلى إشراكهما سوياً أو أحدهما لأنه في حاجة إلى العودة بالنقاط الثلاث من صوفيا.

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