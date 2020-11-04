تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس أموال من أحد المحاكم الابتدائية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة متهمين باختلاس أموال من جهة عملهما، لجلسة 9 ديسمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل، والسيد حسن الشريف.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة أن المتهمين "ا.ا.ع"محصل بمأمورية إحدى المحاكم الابتدائية، و"م.ع.ع" مراجع بمأمورية إحدي المحاكم، لاتهامهما باختلاس أموال من جهة عملهما بمقدار مليون ونصف، بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين اختلاسا أموال وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلسا مبلغ مالي مقداره مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف وتسعة وستون جنيهًا، المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية، محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريده لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما، بنية تملكها علي النحو المبين بالأوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لايقبل التجزئة ذلك انهما في ذات الزمان والمكان.

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