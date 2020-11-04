تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس أموال من أحد المحاكم الابتدائية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة متهمين باختلاس أموال من جهة عملهما، لجلسة 9 ديسمبر المقبل.





صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل، والسيد حسن الشريف.



