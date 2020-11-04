روسيل سوراسكي يشارك في الجزء السادس من prison break

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يشارك الفنان روسيل سوراسكي، في بطولة الجزء السادس من المسلسل الشهير prison break.

ويجسد "روسيل" ضمن أحداث المسلسل، شخصية طبيب يمتلك مستشفى يتخذها ستار لتجارة الأعضاء البشرية، وهو شقيق بول كيليرمان الذي يعود للانتقام لمقتل شقيقه، فتحدث مواجهة بينه وبين مايكل سكوفيلد.


روسيل سوراسكي هو طبيب مخ وأعصاب، وهو ماحمسه لتجسيد شخصية طبيب ضمن  أحداث المسلسل.

يذكر أن آخر أعمال الممثل الامريكي روسيل سوراسكي فيلم First Man.

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