روسيل سوراسكي يشارك في الجزء السادس من prison break



يذكر أن آخر أعمال الممثل الامريكي روسيل سوراسكي فيلم First Man.

يشارك الفنان روسيل سوراسكي، في بطولة الجزء السادس من المسلسل الشهير prison break.ويجسد "روسيل" ضمن أحداث المسلسل، شخصية طبيب يمتلك مستشفى يتخذها ستار لتجارة الأعضاء البشرية، وهو شقيق بول كيليرمان الذي يعود للانتقام لمقتل شقيقه، فتحدث مواجهة بينه وبين مايكل سكوفيلد.روسيل سوراسكي هو طبيب مخ وأعصاب، وهو ماحمسه لتجسيد شخصية طبيب ضمن أحداث المسلسل.