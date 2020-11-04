مجدي يعقوب يشكر تامر حسني لتبنيه حملته الجديدة للقلب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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وجه الدكتور مجدي يعقوب، جزيل الشكر والتقدير للنجم تامر حسني، لتبنيه حملته الجديدة للقلب ووضع صوته على الإعلان الجديد لحملته الإنسانية التي تحمل رسائل سامية وأمل لكل شخص خضع لعملية القلب المفتوح.

وكتب الدكتور مجدي، تعليق خاص للنجم تامر حسني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا به،:"شكرًا من قلب كل واحد موجود في مؤسسة مجدي يعقوب للقلب على مجهودك في الحملة دي ودعمك لينا يا تامر، شكرًا أكتر انك مصدق رسالتنا ودورنا مع الأطفال، مساعدتك دي بتخلينا نقدر نداوي قلوب أكتر وأكتر".

ومن جانب حسني، أعرب عن سعادته باختياره ليكون صوت الحملة الجديدة، حيث كتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي،:"لكل اطفالنا الملايكه اصحاب عمليات القلب المفتوح.... فخور بإختياري عشان اكون صوت الحمله الجديده للدكتور العظيم مجدي يعقوب وأوصّل من خلال صوتي الفكر النفسي الراقي اللي الدكتور مجدي عايز يقوله لكل طفل يحمل علامة خياطة عملية القلب المفتوح، إن العلامه دي متزعلكش بالعكس دي بعد ربنا بقت سبب في انك تعيش، علامه لازم تحبها وتعرف ان ربنا جعلها سبب عشان تكبر وتحقق احلامك وتبني مستقبل جميل وتخلف اولاد يكونوا فخورين بيك، (فرصة عُمر ) الإعلان الجديد الخيري لمركز مجدي يعقوب العالمي".

أغنية"فُرصة عمر" من كلمات أمير طعيمة ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع فهد.


جدير بالذكر أن النجم تامر حسني، احتل تريند موقع الفيديوهات"يوتيوب" فتصدر مؤخرًا بأغنية"ترجعلنا بالسلامة" للاعب كرة القدم مؤمن زكريا، وأغنية "فجأة افترقنا" كما تفوق حسني، على أغاني مطربي المهرجانات التي تم طرحها بنفس توقيت أغاني حسني، فمنذ سنوات عديدة لم يجرؤ نجم على تخطي النجاحات الرقميه للمهرجانات الذي انتشرت بشكل كبير بين فئة عمرية معينة والذي يفضلها البعض ويستاء منها آخرين والآن استطاع الفنان تامرحسني بفنه الراقي، أن يصعد بالأغنية الرومانسيه والإنسانيه مره أخرى إلى الصداره في الأرقام ولمكانها السليم في قلوب المصريين والعرب.


واحتل حسني، أيضًا المركز ال ٣١ عالميًا بأغاني البومه الجديد إختراع ومبطلناش احساس وفجأه افترقنا وبألف سلامة وحقق بهم انجازًا رقميًا غير مسبوق على الإطلاق مما يعتبر هذا الإنجاز انتصار جديد في حياه النجم تامرحسني وأمل اكبر لعودة الأغنيه المصريه للقمه واسترداد مكانتها في الصدارة مرة أخرى.


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