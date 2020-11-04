الرعاية الأسقفية: توعية الأسر محدودة الدخل بكيفية الإعفاء من رسوم المدارس

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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نظمت مؤسسة الرعاية الأسقفية التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عدة لقاءات توعوية بمراكزها المجتمعية بمدينة السلام وبعزبة النخل بالقاهرة والرأس السوداء بالإسكندرية، وذلك لتعريف الأسر محدودة الدخل بكيفية الحصول على إعفاء من الرسوم الدراسية

من جانبه قال دكتور ماجد موسى مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية في بيان صادر عن الكنيسة الأسقفية اليوم أن الحملة تأتي لتوعية الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات والرسوم المدرسية في مطلع العام الدراسي الجديد وذلك لضمان التحاق أطفالهم بمراحل التعليم المختلفة 

وأضاف موسى: تم تنظيم لقاءات توعية لـ 70 مستفيدة وتم تعريفهم بالفئات الاجتماعية المعفاة من سداد الرسوم بحسب القرار الوزارى رقم 193 للعام 2019، والتى تشتمل على أبناء الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى على أن يتم إعفاء أبنائهم من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى بالإضافة إلى أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل.

مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر. فى العام 2003 م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية. 
الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

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