كومان يقصف جبهة ستيين

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث المدرب الهولندي كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، عن عدم اتفاقه مع تصريحات كيكي سيتين المدير الفني السابق للبارسا حول صعوبة قيادة لاعب مثل ليونيل ميسي.

وقال رونالد كومان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة دينامو كييف غدًا الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا: "تصريحات سيتين عن ميسي؟ بالنسبة لي ليونيل لاعب جيد جدًا، وأفضل لاعب في العالم".

وتابع المدرب الهولندي: " كل يوم أرى طموحه وشخصيته، وليس لدي صعوبات في قيادته، وبالنسبة لي هو قائد الفريق وأتحدث معه كل أسبوع عن أمور في الملعب وغرفة الملابس، ولا أتفق مع كيكي لكنني أحترمه".

وكان سيتين قد قال مؤخرا: "ميسي؟ هناك نجوم ليس من السهل إدارتهم. من بينهم ليونيل".

وأتم كيكي: "يجب أن نضع في اعتبارنا أيضًا أنه أفضل لاعب في كل العصور. ومن أنا كي أغيره؟ إذا كانوا قبلوه هناك لسنوات بهذا الوضع ولم يغيروه".



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