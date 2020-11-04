شوبير عن ضم كهربا للمنتخب: بركات حاول.. والبدري رفض

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة في أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي مع محمد فضل، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم وموقف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني من ضمه للقائمة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت أف أم: " فإن كهربا كان خارج حسابات الجهاز الفني لمعسكر الفراعنة من البداية واسمه كان خارج القائمة بالفعل".

وأضاف: "محمد بركات مدير منتخب مصر هو من كان يحاول ضمه للقائمة، ولكن البدري كان لا يتجه لضمه من الأساس".

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن السبب وراء استبعاد البدري لكهربا من المنتخب بسبب أزمته الأخيرة مع فضل.

وعن العناصر التي سوف تنضم من الزمالك، قال شوبير: "سيكون هناك اتجاه لضم مدافع واحد من بين محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمود علاء".

وتحدث شوبير عن الأوضاع داخل اتحاد الكرة بالوقت الحالي قائلا: "هناك ضغوط من جانب هاني أبو ريدة لتنصيب جمال علام رئيساً للجبلاية في الدورة المقبلة".

واختتم: "تمسك أبو ريدة بوجود جمال علام في منصب رئيس اتحاد الكرة، بعد أن قام بتعيينه مستشاراً لمجلس اتحاد الكرة السابق مقابل 25 ألف جنيه، ورغم ذلك لا يحضر الاجتماعات.

أخبار تهمك

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مصير مباراة الزمالك والرجاء بعد إصابة حكام الـVAR بكورونا

منذ أقل من نصف ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. تطورات جديدة بشأن ضم صفقة سيرينو للأهلي

منذ أقل من ساعة

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يتلقى مفاجأة سعيدة قبل نهائي كأس دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مستقبل كهربا وصالح جمعة داخل الأهلي في خطر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ ساعتين

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير: الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ يوم

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

02:28 م

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

03:00 م

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

02:45 م

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه