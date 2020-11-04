شوبير عن ضم كهربا للمنتخب: بركات حاول.. والبدري رفض

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة في أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي مع محمد فضل، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم وموقف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني من ضمه للقائمة.





وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت أف أم: " فإن كهربا كان خارج حسابات الجهاز الفني لمعسكر الفراعنة من البداية واسمه كان خارج القائمة بالفعل".





وأضاف: "محمد بركات مدير منتخب مصر هو من كان يحاول ضمه للقائمة، ولكن البدري كان لا يتجه لضمه من الأساس".





وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن السبب وراء استبعاد البدري لكهربا من المنتخب بسبب أزمته الأخيرة مع فضل.





وعن العناصر التي سوف تنضم من الزمالك، قال شوبير: "سيكون هناك اتجاه لضم مدافع واحد من بين محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمود علاء".





وتحدث شوبير عن الأوضاع داخل اتحاد الكرة بالوقت الحالي قائلا: "هناك ضغوط من جانب هاني أبو ريدة لتنصيب جمال علام رئيساً للجبلاية في الدورة المقبلة".





واختتم: "تمسك أبو ريدة بوجود جمال علام في منصب رئيس اتحاد الكرة، بعد أن قام بتعيينه مستشاراً لمجلس اتحاد الكرة السابق مقابل 25 ألف جنيه، ورغم ذلك لا يحضر الاجتماعات.



