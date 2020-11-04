أزمة تجديد عقد ألابا مع بايرن ميونخ مستمرة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية ألمانية أن أزمة تجديد عقد النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني لم تصل إلى نهاية الطريق داخل أروقة النادي البافاري الذي سحب عرضه الأخير.

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى هربرت هاينر رئيس النادي البافاري كان قد أعلن سحب العرض المقدم للنجم النمساوي بعد أن قابله مسئولو بايرن ميونخ بالرفض.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن مسئولي النادي الألماني ما زالوا يرغبون في الحصول على خدمات ألابا وتوقيعه على عقد جديد بدلًا من رحيله مجانًا في الصيف المقبل بشرط تخفيض النجم النمساوي لمطالبه المادية.

وأفادت الصحيفة الألمانية بأن بايرن ميونخ عرض على نجمه النمساوي التجديد لمدة 5 مواسم مع حصوله على 11 مليون يورو بالإضافة إلى 6 ملايين أخرى كحوافز إضافية إلا أن وكلاس ألابا رفضوا وسحب النادي البافاري العرض.

وألمحت الصحيفة الألمانية أنه على الرغم من ذلك فإن رئيس بايرن ميونخ فتح الباب أمام التجديد لألابا، حيث قال في تصريحات لوسائل الإعلام:"إذا أراد ديفيد التحدث معنا، فنحن على استعداد دائمًا، كما أنه لا يزال مرتبط معنا بعقد يتبقى على نهايته 8 أشهر".

ونوهت الصحيفة الألمانية أن ألابا أعرب عن شعوره بالاستياء بعد تصريحات هاينر مؤكدًا أنه كان يفضل استمرار الأمر داخلياً بدلا من إشاعته عبر وسائل الإعلام.

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