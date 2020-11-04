العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي عدد الفجر الجديد : عدد مميز بادر بحجز نسختك الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:27 م Advertisements Advertisements عدد الفجر الجديد : عدد مميز بادر بحجز نسختك أخبار تهمك هدف الأهلي السابق مرشح لتدريب بيراميدز منذ حوالي 6 ساعات خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية منذ حوالي 14 ساعة عاجل.. مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الذهبية منذ ساعتين موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء منذ حوالي 19 ساعة حساب "الكاف" ينشر حوار ساخر بين مصطفى محمد ومحمود جنش (فيديو) منذ 37 دقيقة التفاصيل المادية لصفقة بدر بانون مع الأهلي منذ ساعة بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي منذ يوم الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم ويقترب من الرقم الحاسم منذ حوالي 7 ساعات الانتخابات الأمريكية.. تقارب شديد بين ترمب وبايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة منذ حوالي 11 ساعة حبس طبيب لقيامه بفعل غير اخلاقي في ميكروباص بالشرقية منذ ساعة و نصف الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا منذ حوالي 16 ساعة الإعلان الرسمي يقترب.. الأهلي يحسم صفقة جديدة منذ ساعتين و 9 دقيقة شوبير: الأهلي يحسم صفقة الموسم منذ ساعتين و 55 دقيقة عاجل.. شوبير يكشف موعد انضمام سيرينو للأهلي منذ ساعة و 8 دقيقة خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك منذ حوالي 13 ساعة قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو) منذ حوالي 20 ساعة