مستقبل كهربا وصالح جمعة داخل الأهلي في خطر

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي عن عودة 4 لاعبين معارين إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل من الأندية التي انتقلوا إليها على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.

واستقر الأهلي على عودة الرباعي صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد شريف، حيث أكد عبد الحفيظ أنه سيتم حسم موقف أحمد ياسر ريان خلال الأسبوع الحالي.

وعقب عودة الرباعي الهجومي الذين قدم مستوى أكثر من رائع مع الأندية التي لعبوا لها على سبيل الإعارة أصبح موقف الثنائي صالح جمعة ومحمود كهربا في خطر للاستمرار مع الأهلي في الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يتأثر الثنائي صالح جمعة ومحمود عبدالمنعم كهربا نجمي الأهلي بعودة الرباعي المعار خاصة وأنهم يلعبون في نفس مراكزهم.

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