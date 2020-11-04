تصريح قوي من كلوب بعد إذلال أتالانتا بخماسية بدوري الأبطال

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على الفوز الكبير على أتلانتا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره أتلانتا، بخمسة أهداف مقابل لا شئ، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "bt sports" العالمية: "كان هذا أداء احتجنا إليه الليلة، لعب أولادي مباراة رائعة، خط الدفاع والهجوم كانا رائعين، إلى جانب تنظيم خط الوسط والرغبة والاستعداد".

وتابع: "يمكنك الفوز في مباراة بخماسية نظيفة، يمكنك تسجيل المزيد من الأهداف، ولكن في الوقت ذاته كان يتعين على حارس مرمانا أن يتصدى لثلاث كرات على مستوى عالمي".

وأضاف: "الأمر يتعلق باللاعبين، كان اللعب صعبًا ضدنا الليلة، لا أعتقد أن أي شخص كان بإمكانه الدفاع ضد ساديو ماني، محمد صلاح وديوجو جوتا وذلك بالنظر إلى طريقة لعبهم الليلة، وبدعم من الآخرين، لذا لم يكن الأمر متعلقًا بالتكتيكات أو نظامنا بل يتعلق بالفريق".

وواصل: "90% من لاعبي فريقي خاضوا ثلاث مباريات في فترة التوقف الدولي، وما زال اللاعبون قادرون على الأداء، بعد مواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد القادم سأكون أنا فقط من سيحصل على إجازة لمدة أسبوع، لكن علينا أن الاستعداد والتعافي من الآن".

وأتم: "بعد ذلك سنرى من سيكون متاحًا لمباراتنا الأسبوع المقبل، مانشستر سيتي فريق مختلف، لذا علينا التأكد من استعدادنا لتلك المواجهة".

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