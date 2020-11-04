باتشيكو يحسم مصير "أوباما" أمام الرجاء

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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حسم البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مصير يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، من المشاركة في لقاء الرجاء البيضاوي المغربي.

ويستضيف نادي الزمالك منافسه الرجاء البيضاوي المغربي اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

واستبعد باتشيكو أوباما من القاء المنتظر بسبب شكوى اللاعب من آلام أسفل الركبة، والتي لحقت به في مباراة الذهاب من البطولة المذكورة.

وحسم الزمالك لقاء الذهاب في الدار البيضاء بنتيجة هدف دون رد سجله المغربي الدولي أشرف بن شرقي.

وينتظر النادي الأهلي المتأهل من الزمالك والرجاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر له 27 من شهر نوفمبر الجاري.

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