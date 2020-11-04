الأوبرا تواصل عزف سيمفونية الإبداع في مهرجان الموسيقى العربية 29

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واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر عزف سيمفونية الإبداع من خلال فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29 الذى تديره الفنانة جيهان مرسى حيث اقيمت الليلة الثالثة على مسرح النافورة الجديد وضمت باقة متنوعة من الاعمال التراثية والحديثة والمعاصرة الجادة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى واحياها كلاً من أمجد العطافي ، كارمن سليمان وعازف الاكورديون وائل النجار ومي فاروق الى جانب الصوتين الواعدين ماريا نظمي ومحمد شطا اللذان يعدان من الكتشافات الفنية الجديدة لوزارة الثقافة حيث كانا قد فازا فى مسابقة انا المصرى ومنحتهما الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فرصة المشاركة فى الفعاليات لتميزهما باعتبارهما من نجوم المستقبل فى عالم الطرب .



فى البداية قدم المطرب امجد العطافى من روائع موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب انا والعذاب وهواك وتوبة الى جانب الحلوة داير شباكها لـ محمد الموجى ، ومن الحانه الخاصة تغنى بـ الحب الكبير ، ولا يعلى عليك وصابر وراضى .



وشدت كارمن سليمان بباقة متميزة من مؤلفات الزمن الجميل كان منها انا بستناك ، وكان ياما كان لـ بليغ حمدي – حبيتك تنسيت النوم لـ زياد الرحبانى - على عش الحب لـ منير مراد - نصرة قوية ل زكريا احمد الي جانب اعمالها الخاصة كلام كلام ، لما تشوفك عيني ، ربنا يخليك لقلبي ولينا رقصة .



وببراعة نجح عازف الاكورديون وائل النجار فى اداء بانوراما من الالحان البارزة في تاريخ الموسيقي العربية .



وفي الختام تالقت مى فاروق بكوكبة من الاعمال التي تفاعل معها الجمهور منها وحياتك يا حبيبي ، من حبي فيك يا جاري ، الحب كله ، يا غريب الدار ، بعمري كله حبيتك ، خانات الذكريات ، مغرم بالاضافة الى بعض اعمالها الخاصة وهى يا شمس يا منورة غيبي والشتا .



ونجح الصوتين الواعدين ماريا نظمى ومحمد شطا فى لفت الانظار بحضور فنى واداء مميز لاغنيتى يا بدع الورد وخايف اقول اللى فى قلبى .