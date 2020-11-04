



استعلم الآن عن فاتورة الكهرباء الشهرية 2020 برقم العداد أو برقم الحساب (اعرف الخطوات)





كيف يمكن لي أن استعلم الآن عن فاتورة الكهرباء الشهرية 2020 برقم العداد أو برقم الحساب؟ سؤال يطرحه آلاف المواطنين يوميا خاصة في ظل ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء ورغبة المواطنين في الاستعلام عن قيمتها أولا للاستعداد لتدبير قيمتها مسبقا، لذلك سوف ننشر الإجابة على السؤال ونوضح خطوات و طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم العداد إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للشركة وفقا للطريقة التي حددتها الشركة القابضة للكهرباء، والروابط التي أتاحتها لشركات التوزيع المختلفة التابعة لها .





استعلم الآن عن فاتورة الكهرباء الشهرية 2020

يمكن للمواطن الاستعلام عن الفاتورة من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- بعد ذلك على المستهلك أن يختار الشركة التابع لها

- ثم يقوم بالضغط على قسم الخدمات.

- الآن، يدخل إلى الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- يقوم بتحديد اسم المحافظة الخاصة به.

- ثم كتابة اسم صاحب العداد.

- يكتب العميل رقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

- لابد من الضغط على زر استعلام.

- ستظهر للعميل آخر فاتورة كهرباء .

- كما يتاح معرفة الفواتير السابقة باستخدام السهم يمين “فاتورة سابقة” .





كيفية السداد الإلكتروني

تقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ظل تفشي فيروس كورونا خدمات إلكترونية عديدة لعملائها منها الاستعلام عن قيمة الفاتورة وإمكانية السداد بطريقة إلكترونية .





بعد ذلك يختار المواطن أسلوب الدفع المناسبة له ، من بن المتاح كالتالي: وعلى العميل الراغب في السداد أن يقوم بتسجيل الدخول للرابط المخصص لذلك ( اضغط هنا )، و





- من خلال شركات المحمول.





- الدفع بـ “فيزا البريد”.





- يمكن السداد عبر استخدام 12 محفظة بنكية تسمح بدفع فواتير الكهرباء.





- كذلك من الممكن السداد من خلال منافذ التحصيل الإلكترونية المتوفرة مثل (تمام، وسداد، وضمان، مصاري، وفوري، وأمان، وممكن).





وبطبيعة الحال تتيح الشركة دفع الفواتر عن طريق الذهاب لأي من فروع شركة الكهرباء المنتشرة على جميع مستوى الجمهورية.



