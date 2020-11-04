بروفات مكثفة لجيتار وحيد ممدوح بكواليس مهرجان الموسيقي العربية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
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مع السنة الرابعة لمشاركته في مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية يقدم عازف الجيتار وحيد ممدوح شكلا جديدا لفاصله الموسيقي كصولو جيتار في الدورة الـ 29 من المهرجان والتي سيقدمها غدا الخميس علي مسرح النافورة، مع المايسترو مصطفي حلمي، حيث يقدم 4 توزيعات جديدة لمجموعة من أغاني كبار نجوم الطرب.

حيث يقدم واحدة من روائع المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة "فاكرة" لأول مرة، وهي من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان حلمي بكر، والتي قدمتها عام 1979، بالإضافة إلي "آخر أيام الصيفية" لجارة القمر فيروز، وهي من كلمات وألحان الأخوين رحباني والتي قدمتها عام 1975، كما يقدم للعندليب الأسمر أغنية "ليه تشغل بالك" والتي قدمها ضمن أحداث فيلم "أيامنا الحلوة" وهي من تأليف مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي.

والجديد الذي سيقدمه وحيد هذا العام، توزيع موسيقي جديد لأغنية المطرب اللبناني فضل شاكر "لو علي قلبي" والتي قدمها فضل عام 2008 وهي من كلمات ربيع السيوفي والحان نادر نور وتوزيع موسيقي بلال الزين.

ويجري اليوم وحيد البروفة الجنزال قبل الحفل بدار الاوبرا، بعد أن قام خلال الفترة الماضية ولمدة 10 أيام بعمل بروفات مكثفة علي التوزيعات الجديدة مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي، وأكد وحيد أنه سعيد بمشاركته المستمرة في المهرجان والذي يقام هذا العام بالرغم من كل الظروف المحيطة، وأنه في إنتظار رأي جمهوره الذي استمتع بما يقدمه طوال السنوات الماضية في الفاصل الموسيقي الخاص به بشكل الجديد الذي يقدمه هذه الدورة.

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