أحدهم بشأن القطار الكهربائى.. 9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء

Advertisements



اتخذ اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عدد من القرارات وكذلك التوجيهات بشأن الملفات الشائكة داخل مؤسسات الدولة، في إطار محاولة الحكومة حل أية أزمة قد تحدث أمام المواطنين.



وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.



وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز نتائج اجتماع الحكومة الإسبوعي الذي عقد خلال الساعات الأخيرة لمناقشة الملفات الهامة:



- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذى ينص على أن " يُعمل بأحكام القانون فى شأن الصكوك السيادية، ولا تسرى عليها أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه"، و" يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة المنصوص عليها فى القانون".



- وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين تخص ثلاث اتفاقيات التزام بترولية؛ للبحث عن البترول، المشروع الأول هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي "أيوك برودكشن بي.في"، و"لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد" للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية، والمشروع الثاني هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة " بي بي مصر"؛ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، والمشروع الثالث هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة "وادي دب" بالصحراء الشرقية.



- وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمحافظة جنوب سيناء بتأسيس شركة مساهمة؛ لإدارة المشروعات الاستثمارية، والسياحية، والخدمية، المملوكة للمحافظة، وذلك دعما لها في القيام بدورها التنموي، في إطار استكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض جنوب سيناء من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية للمحافظة.



- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والذى ينص على أن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية (وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض) الكائنة في نطاق محافظة بورسعيد، وذلك نقلًا من الجهات التابعة لها، على أن تحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.



- وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.



- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التنمية المحلية الخاص باستكمال شراء احتياجات محافظة الإسكندرية من المواد البترولية، وذلك من الجمعية التعاونية للبترول.



- وافق المجلس على إسناد مبنى الجمالون الكائن بقطعة الأرض 7 شارع الترجمان إلى شركة المقاولون العرب، وذلك طبقا للائحة البيع والشراء المعمول بها بهيئة الأوقاف المصرية، لنقل جميع الشاغلين بمنطقة المثلث بسوق العتبة، كمرحلة أولى، لسرعة البدء فى أعمال تطوير السوق.



- وافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن لأراضى المصريين فى الخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار، طبقا للوائح السارية بالهيئة.



- وافق المجلس على السماح للهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع تحالف الشركات الصينية "AVIC – CREC"، لتنفيذ مد مسار مشروع القطار الكهربائى بمرحلتيه الثانية والثالثة.





