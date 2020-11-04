حساب "الكاف" ينشر حوار ساخر بين مصطفى محمد ومحمود جنش (فيديو)

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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نشر حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف"، حوار ساخر بين مهاجم نادي الزمالك مصطفى محمد وحارس مرمى الفريق محمود عبد الرحيم "جنش"  قبيل ساعات من اللقاء المرتقب أمام الرجاء المغربي  في إطار مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 


وتحدث الثنائي عن ذكرياتهم داخل جداران القلعة البيضاء، وتبادل الطرفان الأسئلة حول مشوار الزمالك في نسخة الموسم الجاري من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 


وقال "جنش" لدي عدد كبير من اللحظات الرائعة في نادي الزمالك، ويأتي على رأسها التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2019 على حساب نهضة بركان المغربي، كما قال إن حازم إمام صاحب أسوأ ذوق موسيقي في الزمالك.


إما "البلدزور" قال إن أفضل لحظاته في الزمالك هي الفوز على النادي الأهلي بالإمارات في بطولة السوبر، كما أن هدفه في مرمى الأهلي ببطولة الدوري كان من اللقطات الرائعة له.





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