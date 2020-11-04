الدلتا للسكر تستهدف إنتاج 320 ألف طن سكر من البنجر العام المقبل

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:58 م
وزير التموين والتجارة الداخلية
وزير التموين والتجارة الداخلية
أحمد الشيخ
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أعلنت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، الانتهاء من زراعة الأراضي المتعاقد  عليها مع المزارعين ،وهما 120 ألف فدان بنجر سكر هذا العام، بنظام الزراعة التعاقدية مع الفلاحين ،ومن المقرر البدء في حصاد العروة المبكرة وتوريدها لمصانع الشركة اعتبارا من شهر فبراير المقبل لبدء إنتاج السكر المحلى من البنجر .

 

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر  بشأن استمرار التحول فى زراعة أصناف بنجر السكر من تقاوى "عديدة الأجنة" إلى الأصناف "وحيدة الأجنة" عالية الإنتاجية للاستمرار فى زيادة معدلات الانتاج والاستغلال الأمثل للأراضي والمياه وتوافر المادة الخام لصناعة السكر من البنجر، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة صناعة السكر  .

 

 

وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر ،انه من المستهدف الحصول على 2 مليون و300 ألف طن بنجر سكر من المزارعين في الموسم الجديد لإنتاج ما يقرب من 320 ألف طن سكر محلى من البنجر ،الأمر الذى سيعزز المخزون الاستراتيجي من السلعة ،كما  أن شركة الدلتا للسكر تتوسع حاليا في زراعة تقاوى بنجر السكر أحادية الجنين على مستوى مراكز محافظة كفر الشيخ بعد نجاح تجربة الشركة  على مدار العاميين  الماضيين في زراعة  أكثر  1000 فدان بتقاوى احادية الجنين‪ .

 

واشار الكيميائي  عادل أيوب العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر الى استمرار   تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوي بشرط التوريد في الوقت المحدد، ، كما سيتم صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد عن 16%، وهي أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، بجانب دعم مبيدات مقاومة دودة ورق القطن ومبيدات خنفساء البنجر، كذلك تحمل الشركة لتكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضا العديد من الحوافز الأخرى لهم.

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جدير بالذكر أن شركة الدلتا للسكر قد نجحت هذا العام، في التعاقد على تصدير 55 ألف طن "مولاس" إلى عدد من دول أوروبا وشرق آسيا من إجمالي الكميات المنتجة وهي 105 آلاف طن،وتم طرح 50 ألف طن منهم في السوق المحلى، بجانب أيضا التعاقد على تصدير 100 ألف طن "لب بنجر" إلى دول البحر المتوسط والمغرب وإيطاليا والذي يستخدم في صناعة الأعلاف، وطرح 17 ألف طن "لب بنجر" في السوق المحلى، ليصل إجمالي كميات المولاس و"لب البنجر" الذي تم تصديرها خلال العام الجاري إلى 155 ألف طن.


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