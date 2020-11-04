عمرو سمير عاطف يهاجم منتقدي تعدد الزوجات: يكرهون كل ماهو شرع

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أثارت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعد إعلان الفنانة درة خبر زواجها من المهندس هاني سعد، وبسبب قبولها لقب الزوجة الثانية،

مما دفع السيناريست عمرو سمير عاطف للرد على مهاجمي تعدد الزوجات، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب عمرو سمير عاطف منشورًا قال فيه:"بمناسبة الهجوم المتكرر علي تعدد الزوجات خلينا نسأل سؤال ونحاول نجاوب عليه بكل صراحة، إيه المطلوب؟، المطلوب إن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تبقي مقبولة طالما عن تراضي وممكن في ظروف معينة وملابسات معينة ولطبقات معينة الراجل الهلاس يبقي أوكي، طالما بعد كل تهليسه بيرجع لبيته ومراته بالعكس ده ممكن كمان تهليسه ده يبقي مدعاه للفخر والفشخرة".



وتابع عمرو سمير عاطف قائلاً:" طيب إيه اللي يحصل لو خلف من اللي كان مرافقها؟، تثبت بقي النسب بالمحكمة لو قدرت وحتى لو عملت كده فهي نفسها مالهاش حقوق، لكن لو اتنين ستات اتفقوا إنهم يتجوزوا راجل واحد أو ارتضوا بده فلا واستحالة وإيه التخلف ده؟، طيب هو مش ظلم برضه للزوجة إن جوزها يتجوز عليها؟ طيب وبالنسبة للست التانية اللي بقت زوجة تانية هو مش كان ها يبقي ظلم برضه إنها تبقي علاقة غير شرعية والتالتة والرابعة؟، هما مش كل دول كانوا ها يبقوا رفيقات في الضلمة والشرع اداهم الحق إنهم يبقوا زوجات في النور؟".



واختتم عمرو سمير عاطف كلامه قائلاً:"طيب اشمعني الراجل يتجوز اربعة والست واحد بس ؟ واشمعني الست يبقي من حقها تتجوز واحد متجوز واحدة أو اتنين أو تلاتة والراجل لاء ؟، وبعدين يا اخي انت عارف في مجتمعك فيه كام أرملة وكام مطلقة وكام واحدة ظروفها ما تسمحلهاش إنها تبقي زوجة وحيدة؟ كل دول يعملوا إيه؟ يرافقوا؟، الموضوع هو كراهية كل ما هو شرع والترحيب بكل ما هو مخالف ليه الموضوع هو" وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ" يالا نفتح باب الحريات علي الاخر بس نيجي عند تعدد الزوجات ونمنعه لانه تخلف لكن لما راجل يتجوز راجل وست تتجوز ست وراجل يرافق ميت واحده وست تحب علي جوزها كل ده مقبول وعادي".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال السيناريست عمرو سمير عاطف الدرامية هو مسلسل "النهاية"، وهو بطولة يوسف الشريف، أحمد وفيق، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعي، زكي فطين عبد الوهاب، محمد لطفي، محمود الليثي، باسم مغنية، محمد العمروسي، هو من تأليف عمرو سمير عاطف، وتصميم الأزياء إنجي علاء، ومونتاج عمرو عاكف، ومن إخراج ياسر سامي.