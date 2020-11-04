عمرو سمير عاطف يهاجم منتقدي تعدد الزوجات: يكرهون كل ماهو شرع

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


أثارت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعد إعلان الفنانة درة خبر زواجها من المهندس هاني سعد، وبسبب قبولها لقب الزوجة الثانية،
مما دفع السيناريست عمرو سمير عاطف للرد على مهاجمي تعدد الزوجات، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب عمرو سمير عاطف منشورًا قال فيه:"بمناسبة الهجوم المتكرر علي تعدد الزوجات خلينا نسأل سؤال ونحاول نجاوب عليه بكل صراحة، إيه المطلوب؟، المطلوب إن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تبقي مقبولة طالما عن تراضي وممكن في ظروف معينة وملابسات معينة ولطبقات معينة الراجل الهلاس يبقي أوكي، طالما بعد كل تهليسه بيرجع لبيته ومراته بالعكس ده ممكن كمان تهليسه ده يبقي مدعاه للفخر والفشخرة".

وتابع عمرو سمير عاطف قائلاً:" طيب إيه اللي يحصل لو خلف من اللي كان مرافقها؟، تثبت بقي النسب بالمحكمة لو قدرت وحتى لو عملت كده فهي نفسها مالهاش حقوق، لكن لو اتنين ستات اتفقوا إنهم يتجوزوا راجل واحد أو ارتضوا بده فلا واستحالة وإيه التخلف ده؟، طيب هو مش ظلم برضه للزوجة إن جوزها يتجوز عليها؟ طيب وبالنسبة للست التانية اللي بقت زوجة تانية هو مش كان ها يبقي ظلم برضه إنها تبقي علاقة غير شرعية والتالتة والرابعة؟، هما مش كل دول كانوا ها يبقوا رفيقات في الضلمة والشرع اداهم الحق إنهم يبقوا زوجات في النور؟".

واختتم عمرو سمير عاطف كلامه قائلاً:"طيب اشمعني الراجل يتجوز اربعة والست واحد بس ؟ واشمعني الست يبقي من حقها تتجوز واحد متجوز واحدة أو اتنين أو تلاتة والراجل لاء ؟، وبعدين يا اخي انت عارف في مجتمعك فيه كام أرملة وكام مطلقة وكام واحدة ظروفها ما تسمحلهاش إنها تبقي زوجة وحيدة؟ كل دول يعملوا إيه؟ يرافقوا؟، الموضوع هو كراهية كل ما هو شرع والترحيب بكل ما هو مخالف ليه الموضوع هو" وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ" يالا نفتح باب الحريات علي الاخر بس نيجي عند تعدد الزوجات ونمنعه لانه تخلف لكن لما راجل يتجوز راجل وست تتجوز ست وراجل يرافق ميت واحده وست تحب علي جوزها كل ده مقبول وعادي".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال السيناريست عمرو سمير عاطف الدرامية هو مسلسل "النهاية"، وهو بطولة يوسف الشريف، أحمد وفيق، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعي، زكي فطين عبد الوهاب، محمد لطفي، محمود الليثي، باسم مغنية، محمد العمروسي، هو من تأليف عمرو سمير عاطف، وتصميم الأزياء إنجي علاء، ومونتاج عمرو عاكف، ومن إخراج ياسر سامي.

أخبار تهمك

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 18 ساعة

التفاصيل المادية لصفقة بدر بانون مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم ويقترب من الرقم الحاسم

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 23 ساعة

حبس طبيب لقيامه بفعل غير اخلاقي في ميكروباص بالشرقية

منذ ساعة و 14 دقيقة

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير: الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

هدف الأهلي السابق مرشح لتدريب بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ حوالي 14 ساعة

الانتخابات الأمريكية.. تقارب شديد بين ترمب وبايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة

منذ حوالي 10 ساعة

الإعلان الرسمي يقترب.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يكشف موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ أقل من ساعة

انتخابات الرئاسة الأمريكية.. ترامب يتخلف عن بايدن بفارق 9 نقاط

منذ نصف ساعة

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

عاجل.. مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

11:33 ص

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

12:33 ص

شوبير: الأهلي يحسم صفقة الموسم

10:42 ص

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه