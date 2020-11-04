أخيرا.. تيرشتيجن يزين قائمة برشلونة أمام دينامو كييف

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة دينامو كييف في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

القائمة شهدت عودة الحارس الألماني تير شيتيجين للمرة الأولى هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة.

وضمت قائمة برشلونة كلا من :-

تير شتيجين - ديست - بيكيه - سيرجيو بوسكيتس - ألينا - جريزمان - بيانيتش - برايثويت - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي. ديكي بويج - نيتو - لينجليت - بيدري - تيرنكاو - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أنسو فاتي - جونيور. إيناكي بينا.



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