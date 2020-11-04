تجديد حبس مدرس واثنين من أبنائه قتلوا موظف بشبرا الخيمة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قرر المستشار زياد الباسل، مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تجديد حبس مدرس واثنين من أبنائه 15 يوم على ذمة التحقيقات لقتلهم موظف في مشاجرة بينهما، بسبب خلافات الجيرة.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بمصرع موظف - 57 عامًا، مقيم شبرا الخيمة، على يد مدرس واثنين من أبنائه في مشاجرة، خلافًا على فتح نافذة وحدة سكنية.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات المباحث أن المجني عليه يعاني من عدة أمراض، أصيب في المشاجرة بحجر في رأسه، أودى بحياته. ​

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