الطالع الفلكي الأربِعَاء 4/11/2020..وَجْه القَمَر!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الحادية عشرة و 45 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور ، ويدخل السّرطان فى الثّانية عشرة و13 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى السَّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





اليوم 25 بَابَه قبطى ، 4 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 18 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (بتحبينى أد إيه؟)- شايف البحر شو كبير؟ كبر البحر بحبّك.(روعة الكاتب من فيلم رجل فقد عقله-1980)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مهرجان كَارْوَا شاوث - الغربال الهندى....

اليوم تحلّ فى الهند إحتفاليّة كبيرة خاصّة بالنّساء المُتزوّجات فقط ، يوم صيام تقوم فيه الزّوجات بالإمتناع عن الطعام والشّراب نهائيّاً منذ بزوغ الشمس وحتى بزوغ القمر فى السّماء ورؤيته بوضوحٍ شديد ،لايُسمح بارتشاف ولو نقطة مياه واحدة والهدف هو تقديم الدّعاء والرّجاء لله تعالى بأن يُطيل أعمار أزواجهنّ وأن يُبارك أسرهنّ بالثروة والإزدهار، خلال فترة الصيام بالنهار تقوم النّساء بالتجمّع فى المنازل ورسم رسومات ميهينْدِى/الحنّاءالجميلة على الأيدى والأرجل والغناء ، بعد غروب الشمس يقمن بالصّعود لأسطح المنازل ومُشاهدة القمر من خلال غربال ثم الإنتقال بنفس الغربال لمُشاهدة وجه الزّوج ، والفكرة تكمن أن يكون الزّوج عطوفاً عليها مثل ضوء القمر، يقوم الزّوج بتقديم طبق من الحلوى كوسيلة لإنهاء صيام زوجته ثم دعوتها للعشاء داخل المنزل ، هذا المهرجان يعمّ ولايات جنوب الهند التاميل بالإضافات لولايات جوغارات - جامو- كشمير- برادِشْ- راجستان- البنجاب ، يكون فى اليوم الرّابع بعد إكتمال البدر وقبل عشرة أيّام من مهرجان ديفالى الكبير الذى يُعلن فيه عن بدء أشهر الشتاء.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة علاواتك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.





برج الثور: قم بالعدّ حتى عشرة ومائة إن أمكن حتى تتأكد من ثباتك الإنفعالى وأن العقل والمنطق سيّدا الموقف وليست عاطفة الغضب، أوعاطفة الشهوة.





برج الجوزاء: تنسحب من مناقشة عقيمة لاتقدم سوى إستهلاك تركيزك الذهنى وطاقتك ، إبتعد عن مُجالسة المشبوهين ، مِنْ جَاِورْالحدّاد يكتوى بناره.





برج السّرطان: وقت مناسب للعودة للبحث عن كورس تعليمى أو مهنى لترقية مهاراتك المهنيّة ،بادر بالبحث عن مستقبلك فلن تجد من يهتم بك أكثر من نفسك.





برج الأسد: زملاء يطلبون مساعدتك فحاول تقديم المساعدة قدر إمكانك ،إن لم يكن للجميع فللبعض ، ما لايُدرك كله لايُترك كله.





برج العذراء: قد تواجه موقفاً غير مُشجّع لزميل مُخطئ ، فى حقك أو فى واجبات وظيفته ، لاتُبالغ فى ردّة فعلك خصوصاً إن كان بالإمكان إصلاح الخطأ.





برج الميزان: تطلب مُساعدة من زميل أو قريب مع فرصة واردة لخيبة أمل ، قم بأداء عملك بنفسك مهما كان مُجهداً لك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج العقرب: ترتيب الأولويّات وتنظيم العمل يوفر الكثير بمشيئة الله تَعَالى، يقول المثل غُرزة فى التوقيت الصحيح توفر تسعة غُرز فى التوقيت الخاطئ.





برج القوس: تجنّب المناقشات العقيمة التى ليس لها أى داعى سوى تكوين المشاحنات والضغائن، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الجدى: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.





برج الدّلو: النّظام والرّوتين مفيدان لتفحص التوافه الصغيرة الماكرة حتى لاتسمع العبارة المُستفزّة ، القانون لايحمى المغفلين.





برج الحوت: لا مجال للفهلوة ولا توجد طرق مختصرة فى طريق العمل الجادّ، إحرص على أن تسلك الطريق المُتعبة لكنها الآمنة ، إمشى عِدِلْ يحتار عدوّك فيك.