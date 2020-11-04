شكك في نزاهة الانتخابات وأعلن فوزه.. ترامب غير القابل للهزيمة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، صراعا كبيرا في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وقد أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للهزيمة في العديد من المواقف منها إعلان فوزه قبل أنتهاء فرز الأصوات وتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.

وترصد “الفجر" في السطور التالية أبرز مواقف رفض دونالد ترامب الهزيمة:

إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2020
أعلن الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، فوزه في ولايات لم تكن متوقعة، مشيرًا إلى أنه يستعد للاحتفال بالفوز.

تشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية:
ووفق لصحيفة الغارديان البريطانية أن تأخير النتائج هذا العام منح الرئيس الأمريكي مجالًا أوسع للزعم بأنه لا يمكن الثقة بنتائج الانتخابات، كما صرح أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات.

عدم تسليم السلطة:
رفض دونالد ترامب خلال الستة أشهر الماضية في كثير من المواقف الالتزام بعملية انتقال سلمي للسلطة، وعندما سئل عن ذلك، قال إنه لن يخسر الانتخابات إلا إذا تم تزويرها.

ثقته في الفوز برئاسة للمرة الثانية:
ففي أغسطس الماضي خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهي ولايته الجمهور في تجمع انتخابي في أوشكوش بولاية ويسكونسين قائلا "الطريقة الوحيدة التي سنخسر فيها الانتخابات هي إذا تم تزويرها".

ووفق لجريدة البريطانية "الغارديان" فقد كرر ترامب الرسالة نفسها في مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض في سبتمبر وخلال أول مناظرة رئاسية بعد ذلك بأسبوع.

وشهدت الساعات الماضية منافسة شرسة وحاسمة، بين كلا من الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية.
 
وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في كل من ولايات بنسيلفانيا، وفرجينيا، وكونيتيكيت، وإنديانا، وكنتاكي، ونيوجرسي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وفرجينيا.
 
وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.
 
ويذكر أن الأمريكيون ينتخبون الرئيس وأعضاء الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وحكام الولايات، حيث تجري الانتخابات علي 35 مقعدًا بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من أصل 100 مقعد ومجلس النواب بأكمله وحكام بعض الولايات. ويتوقع فوز الديمقراطيين بـ209 مقاعد من مقاعد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ 2018 بسهولة، بينما يجدون تأييدًا ضعيفًا في مناطق لها 24 مقعدًا بينما يتوقع فوز الديمقراطيين بـ165 مقعدًا بسهولة بينما يلقون تأييدًا ضعيفًا في 37 مقعدًا.

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