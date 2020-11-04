مصرع "فلاح" بلدغة ثعبان أثناء عمله بأرضه الزراعية في بني سويف

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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لقي "فلاح" مقيم بدائرة مركز الفشن جنوب بني سويف، مصرعه، إثر إصابته بلدغة ثعبان، اثناء عمله بأرضه الزراعية، وتم نقله جثة هامدة إلي مستشفي الفشن المركزي.

وتلقي العقيد محمود مهني مأمور مركز الفشن جنوب بني سويف إخطارا من نقطة شرطة المستشفي المركزي يفيد بوصول "محمد عبدالمحسن" فلاح، 37 سنة، جثة هامدة، وأدعاء إصابته بلدغة ثعبان اثناء عمله بأرضه الزراعية.

وتبين من تحقيقات الرائد احمد حسين رئيس وحدة مباحث الفشن، أن المتوفي أصيب بلدغة ثعبان "سامة" بمنطقة الرصغ "اليد" اليرسى، وذلك اثناء عمله بأرضه الزراعية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث وان الوفاة نتيجة هبوط في الدورة الدموية نتيجة لدغة الثعبان.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي صّرحت بدفن الجثة.

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