تهشم ماسورة مياه شرب يسبب هبوطًا أرضيًا بسموحة في الإسكندرية (صور)

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن تلقيها بلاغ بحدوث كسر مفاجيء في ماسورة المياه الرئيسية بشارع النصر بسموحة بحي شرق، مما أدى إلى تدفق مياه غزيرة نتج عنها هبوط أرضي بمنطقة الكسر.





وعلى الفور انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لموقع الحادث، ووجه كافة الجهات المعنية، بسرعة إصلاح كافة الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة، وتم قطع المياه عن المنطقة وإبلاغ شركة المياه لبدء الإصلاح كما تم فصل التيار الكهربائي حفاظا على سلامة المواطنين، فضلا عن التنسيق مع مديرية الطرق لإصلاح الهبوط فور الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة.



