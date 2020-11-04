حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي

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شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب.



ورحب رئيس الجامعة بالطلاب الجدد مؤكدا ان القطاع الطبي بجامعة جنوب الوادي يضم نخبة متميزة من الطلاب وتسعى الجامعة الى تقديم خدمة علمية متميزة لطلابها لإعداد المواطن الصالح المتخصص وتتبنى ثقافة الاستثمار في البشر. وتقوم بتوفير كافة سبل الدعم للطلاب



و اكد رئيس الجامعة على اهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واهمية الالتزام بالتقاليد الجامعية وتحقيق الاستفادة القصوى من الوقت بصورة ايجابية وفعالة واكد رئيس الجامعة للطلاب ان الجامعة مكان لتلقي العلم ولا مجال للسياسة داخل الحرم الجامعي.



و اكد الدكتور علي عبد الرحمن عميد كلية الطب ان ادارة الكلية تتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية وتسعى الى تطوير المحتوى الموجود على المنصة التعليمية للكلية مشيرا الى ان مرحلة التعليم الجامعي تتطلب مهارات البحث العلمي والتعلم والابتكار



تضمنت فعاليات الحفل فقرات فنية متنوعة لطلاب الكلية ومعرضا للكتاب ومعرضا لإبداعات الطلاب في الفنون التشكيلية



شهد الحفل الدكتور احمد هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور علي ربيع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



