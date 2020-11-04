أستاذ علوم سياسية: القفزة الكبيرة في المجمع الانتخابي لصالح "ترامب" كانت متوقعة (فيديو)

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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القفزة الكبيرة في المجمع الانتخابي لصالح دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية كانت متوقعة بعيدًا عن التصنيفات النظرية.



وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع تغطية خاصة لانتخابات الرئاسة الامريكية عبر قناة مصر الاولى، اليوم الأربعاء، أنه حال حسم المراكز الصناعية الكبرى والولايات الكبرى الترجيحية لأحد المرشحين ستكون النتيجة حاسمة، منوهًا بأن الخريطة الكاملة للولايات الترجيحية لم تُحسم بعد.



وتابع أستاذ العلوم السياسية، أننا نحتاج لنسبة حسم تتم في مراكز التصويت المباشرة بالولايات الكبرى الرئيسة في المجمع الانتخابي، مشيرًا إلى أن هناك معاقل تصويت للجمهوريين والديمقراطيين تقوم بالتصويت التلقي بينما الترجيحي هو من سيحسم هذه المعركة، منوهًا بأنه لم يحدث أن رئيس أمريكي لم يسلم بنتيجة الانتخابات.



وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت قرية في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.



وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وضع موقعا التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيها قرارًا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدًا".



وقد سمحت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في انتخابات الرئاسة المقررة الثلاثاء، في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب على خصمه جو بايدن.



وكتب ترامب، منشورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدًا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء".

