اشتباكات وتخريب.. ماذا يحدث أمام البيت الأبيض بعد الانتخابات؟



اشتباك أنصار المرشحين



في ضوء انطلاق التصويت بالانتخابات الأمريكية، وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومتظاهرين خارج البيت الأبيض، رغم محاولة الشرطة السيطرة على الحشود.



القبض على 3 متظاهرين



وألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة متظاهرين على الأقل، بينما يستعد رجال الشرطة في ولايتي لوس أنجلوس ونيو يورك لاضطرابات محتملة، إضافة إلى 16 ولاية أخرى.



تهديد بالاحتجاج



وتجمع آلاف المتظاهرين من مجموعات "Black Lives Matter Plaza"، وهدد المحتجون بفرض حصار حول البيت الأبيض لأسابيع إذا نجح دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لولاية ثانية، وفق "ديلي ميل".



رقص وسط الحشود



ومع احتشاد آلاف المتظاهرين المناهضين للعنصرية ضد السود، مهددين بالاعتصام لأسابيع في نفس المكان إذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.



ظهر مجموعة من الراقصين الذين ارتدوا "سويت شيرت" أصفر اللون، وبدأوا في تأدية رقصة غريبة وسط المتظاهرين المحتشدين في كل مكان، وقد تداول رواد مواقع التواصل في أمريكا مقاطع فيديو يتساءلون عن سلوك الفرقة الغريب وهدفهم.



وتُدعى المجموعة Spaces in Action يقولون نحن هنا للقضاء على القلق... ولإظهار أن هناك أشخاصًا محبين ومبدعين في هذا البلد، ويدعون الجمهور لترك المشاحنات والرقص معهم، دون القلق من نتائج الانتخابات.



وكانت السلطات الأمريكية، أقامت سياجًا مرتفعة حول البيت الأبيض بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن ارتفاع الأسوار يبلغ ثمانية أقدام (حوالي 2.5 متر) وعرضها أربعة أقدام (1.25 متر)، مشيرة إلى أن السياج جاء تحسبًا لأي سيناريوهات أسوأ قد تحدث الليلة أو خلال الأيام المقبلة.



كما وضعت شرطة واشنطن 250 من رجال الحرس الوطني في وضع الاستعداد.



وتجرى الانتخابات الأمريكية، يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر، حيث يتوجه الأمريكان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مرشحهم المفضل.



ويحق للمواطنين الأمريكان، المشاركة في التصويت في الانتخابات لكل من يبلغ 18 عامًا أو أكثر.



لا ينتخب الرئيس الأمريكي بشكل مباشر من جمهور الناخبين الأمريكيين، بل يجري انتخابه عبر ما يعرف بالمجمع الانتخابي



وتحصل كل ولاية على عدد معين من أصوات المجمع الانتخابي بناءً على عدد سكانها، والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوتًا، وبالتالي يكون الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتًا أو أكثر.



وهناك طريقتان للتصويت في الولايات المتحدة، هما: الحضور الشخصي في مركز الاقتراع في يوم الانتخابات أو استخدام بطاقة الاقتراع البريدي.



ويؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية رسميًا في 20 يناير في حفل تنصيب الرئيس وتسنمه مقاليد الرئاسة، والذي يقام على درجات مبنى الكابيتول (الكونغرس بمجلسيه) في العاصمة واشنطن.



وبعد الحفل، ينتقل الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض لبدء دورة رئاسته التي تمتد لأربع سنوات.

يشتد الصراع بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، في الانتخابات الأمريكية، حيث وقعت اشتباكات ضخمة، في ضوء محاولة الشرطة السيطرة على الحشود، أمام البيت الأبيض.ويرصد "الفجر"، أحداث شهدها البيت الأبيض ليلة الانتخابات الأمريكية بين أنصار المرشحين.