زيدان يطمئن جماهير ريال مدريد بشأن راموس

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
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قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، إنه ليس لديه أي شك في تمديد القائد سيرجيو راموس عقده مع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما سجل المدافع هدفه رقم 100 مع النادي خلال الانتصار 3-2 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز المدافع الإسباني البالغ عمره 34 عاماً هدفاً بطريقته المعتادة بضربة رأس بعد ركلة ركنية من توني كروس ليتقدم ريال 2-0 في إستاد ألفريدو دي ستيفانو.

وحصد راموس، المنضم من إشبيلية في 2005، مع ريال 22 لقباً منها 4 ألقاب في دوري الأبطال وخمسة ألقاب للدوري المحلي، وينتهي تعاقده في نهاية الموسم الجاري.

وقال زيدان: "نحن ندرك مدى جدارته كلاعب.. إنه قائدنا وبكل تأكيد نحن نريده معنا إلى الأبد".

وأضاف: "هذا ما يفعله بإظهار دائماً رغبته في اللعب، وليس لدي أي شك في أنه سيستمر هنا وسيواصل كتابة التاريخ".
ويلعب ريال مع فالنسيا في الدوري الإسباني الأحد المقبل.

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