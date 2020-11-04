غدًا انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة" على نتفليكس

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُعرض منصة "نتفليكس"غدًا أولى حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وهو مستوحي من سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" بطولة أحمد أمين، رزان جمّال، آية سماحة، سماء إبراهيم، رؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة، وإخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.



وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والغموض، حيث يعمل د. رفعت إسماعيل، كطبيب، ويمر بـ"رحلة شك" حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية الراسخة، وتنطلق أحداث القصة في عام ١٩٦٩، حين يدخل رفعت إسماعيل في الأربعين من عمره، ويبدأ في التعرض لأحداث خارقة للطبيعة. وخلال الموسم الأول، يدخل رفعت إسماعيل عالم "ما وراء الطبيعة" بصحبة ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

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