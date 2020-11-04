الخبراء الإعلاميون يشيدون بمشروعات تخرج طلاب شعبة الصحافة بإعلام عين شمس



أ. عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير موقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف الأسبق، وأ. أحمد الرومي رئيس قسم الديسك المركزي وعضو مجلس تحرير جريدة روزاليوسف.





وقد ضمت مشاريع التخرج مجلتي "زودياك" و"دُشمة" تحت إشراف أ. مروة سعيد، أ. نسمة محمد.



وخلال الاحتفالية التي شهدت إقبالا كبيرا من طلاب المجلتين، أكد المحكمون على إحترافية الأعمال المُقدمة مما يدل على الجهد المبذول من جانب الطلاب والهيئة المعاونة بالقسم بتناول موضوعات وأفكار مهمة في المجتمع، إلى جانب الإنفراد بالحوارات مع مختلف الشخصيات العامة والسياسية وكبار المسئولين والوزراء والمشاهير.



وأضاف المحكمون أن طلاب صحافة عين شمس كالعادة يبهرون المتخصصين بجرأتهم وكفاءتهم في اختيار موضوعاتهم وقدرتهم على تثبيت مكانة خريجي إعلام جامعة عين شمس في سوق العمل كأحد منابع الكوادر الإعلامية المتميزة في مصر.

نظم قسم علوم الاتصال والإعلام حفلًا لتقييم مشروعات تخرج شعبة الصحافة للعام الجامعي ٢٠١٩ ٢٠٢٠، تحت رعاية أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، وتحت اشراف أ.د هبة شاهين رئيس القسم، ود. هبة سيد، المدرس بالقسم ود. مريم عادل المدرس بالقسم، بحضور عدد من القامات الصحفية البارزة: أحمد سامح رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق.