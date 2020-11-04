يوم تعريفي وحفل استقبال للطلاب الوافدين بجامعة حلوان

Advertisements



تنظم إدارة الوافدين بجامعة حلوان يوم تعريفي وحفل استقبال للطلاب الوافدين الجدد والقدامى، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والاستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ويأتى ذلك فى إطار خطة الجامعة وجهودها الدؤوبة للظهور في صورة متفردة ذات قدرة تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي وحرصها الدائم على الاهتمام بالطلاب الوافدين.



أكدت الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية على حرص الجامعة على الاجتماع بالطلاب الوافدين لسماع مقترحاتهم والمعوقات التى تقابلهم للعمل على حلها وتقديم افضل دعم لهم خلال العام الجامعى.



وأفاد الدكتور احمد عبد الغنى مدير إدارة الوافدين أن الإدارة حريصة على متابعة الطلاب الوافدين بمختلف الكليات، واجتذابهم للجامعة وتوطيد علاقاتهم وانتمائهم لها من خلال يوم ترحيبى بالطلاب الوافدين الجدد والقدامى، وتعريف الطلاب بالبرامج الجديدة من خلال عرض مختصر لجميع البرامج الجديدة بالجامعة، والخدمات الثقافية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها إدارة الوافدين.



هذا وستقام فعاليات الاحتفال فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاحد الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسنى بمقر الحرم الجامعى عين حلوان.



