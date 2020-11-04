وزيرا الري والطيران المدني يبحثان أوجه التعاون والتنسيق في مجالات دراسات التغيرات المناخية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني وبحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين لبحث سُبل التعاون في مجالات دراسات التغيرات المناخية.

حيث تم مناقشة سُبل التعاون في إتمام الدراسات اللازمة لتحديد أثار التغيرات المناخية على قطاع المياه وتضمين تلك الدراسات خلال الإعداد للمشروعات التنموية الكبرى، وكذلك دمج تلك الدراسات بالخرائط المناخية التفاعلية والتي تقوم بإعدادها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

كما تم مناقشة آلية التعاون في إعداد الدراسات اللازمة لتحديد تأثير تغير استخدامات الأراضي على معدلات الرطوبة والحرارة والأمطار.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على دمج محطات رصد العناصر المناخية بالوزارتين، لتكون نواه لشبكة رصد قومية لمتابعة الظواهر المناخية المختلفة وخاصة عنصر الأمطار والسيول.

وفي ذات السياق تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين لمتابعة توصيات الاجتماع.

أخبار تهمك

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة عن سرعة انتشار كورونا في الموجة الثانية

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير: الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 10 دقيقة

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

الإعلان الرسمي يقترب.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 21 ساعة

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم ويقترب من الرقم الحاسم

منذ حوالي 5 ساعات

هدف الأهلي السابق مرشح لتدريب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل انتقال بدر بانون إلى النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ 19 دقيقة

الانتخابات الأمريكية.. تقارب شديد بين ترمب وبايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

شوبير: الأهلي يحسم صفقة الموسم

10:42 ص

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

12:33 ص

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

05:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه