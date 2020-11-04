بدء التصويت المصريين في الخارج بالمرحلة الثانية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:42 ص
انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية
وكالات
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بدأ المصريون المقيمون في الخارج، الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، في التاسعة صباحًا حسب التوقيت المحلي لكل دولة وعلى مدار 3 أيام.

 

ويذكر أن المصريون، يصوتون بالخارج في 140 لجنة في القنصليات والسفارات المصرية في 124 دولة، من خلال طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الثانية بمجلس النواب، واختيار المرشحين فيها وإرسالها عبر البريد إلى السفارات والقنصليات التي توجد بها لجان الانتخابات بالخارج.

 

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالنسبة للمصريين بالخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

 

وكانت محافظات المرحلة الثانية هي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

 

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