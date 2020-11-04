عويس يقود المدينة المنورة فنيا ويعلن عن جهازه المعاون استعدادا للقسم الثالث

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر
نورهان ذكي
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اسند نادي المدينة المنورة بقيادة المهندس طلعت الأمير القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لمحمد عويس، قبيل بدء الموسم الجديد بدوري القسم الثالث بمجموعة أسوان.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للمدينة المنورة كالتالي "محمد عويس، مدير فني، وليد زنان، مدرب عام، محمد جهلان، مدرب حراس المرمى، أحمد أبوالحسن، مشرف على الفريق، طارق نور، أخصائي العلاج الطبيعي، وأحمد فتحي، إداري".

وقال عويس خلال تصريحاته للفجر، "مهمة جديدة هذا الموسم مع المدينة المنورة واتوعد بتحقيق حلم الصعود والعودة للقسم الثاني من جديد".

وأضاف مدرب المدينة المنورة "نعكف حاليا لإختيار أفضل العناصر لضمها للفريق الأول خلال الموسم الجديد، مع ثقة كاملة من قبل مجلس الأدارة ومساندة الجهاز الفني ماديا ومعنويا خلال استعدادات الموسم الجديد".

ويذكر أن المدينة المنورة يلعب بدوري القسم الثالث عن المجموعة الأولى والتي تشرف عليها منطقة أسوان لكرة القدم، وانهى الفريق الموسم الماضي محتلا المركز السادس من جدول ترتيب المجموعة.

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